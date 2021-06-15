Какая ситуация сложилась сейчас в военном конфликте между Украиной и Россией? Эту проблему в программе «Знай 24» с Екатериной Павловой на канале «Знай 24» рассматривает военный эксперт Юрий Кочевенко.
«Российские войска присутствуют в Украине даже официально – в Крыму. На Донбассе Россия официально отрицает присутствие своих войск, но по факту признаёт. Даже в Трёхстороннюю группу входят Украина, ОБСЕ, и Россия, то есть последняя фактически признаёт себя стороной конфликта, а ОБСЕ – посредник. Никаких псевдореспублик там нет. В кулуарных переговорах в Минске все называют вещи своими именами. Но когда России нужно публично дистанцироваться от ситуации, она, конечно, говорит: это не мы. Речь идёт о провокациях, нарушениях перемирия, террористических атаках против бойцов ВСУ. Я называю эти атаки террористическими, потому что они не преследуют какую-то военную цель, а предназначены для того, чтобы вызвать общественный резонанс», - отмечает эксперт.
Он добавил, что Россия в подобных случаях сохраняет за собой возможность отрицать свою причастность.
«В РФ говорят: говорите с сепаратистами. Или, если у вас не получается, мы можем с ними поговорить. Но Украина представлена на Донбассе своим и Вооружёнными силами под украинскими флагами. Мы – это мы. ВСУ несут полную ответственность за соблюдение договорённостей, которые заключило украинское государство», - подчёркивает Юрий Кочевенко.
Ранее, как сообщает Politeka, он рассказал, почему для Украины так важен План действий по членству.
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Также Кочевенко указал на информационную войну, которую Россия ведёт против Украины.