Воєнний експерт Юрій Кочевенко в ефірі програми "Що далі" з Катериною Павловою на каналі "Знай24" заявив, що нам дає план дій щодо членства в НАТО.

"ПДЧ - це конкретний план дій, який має те, що називається дедлайни. На цьому етапі ви повинні виконати це, на цьому етапі це. Це більш дисциплінує. В першу чергу, нашу політичну еліту, наш державний апарат. Що ось, є те, що потрібно робити. Коли цих дедлайнів немає, то завдання все одно залишаються, але необхідність їх виконання - вона нижча. І просувається це тільки в тих сферах, де самі чиновники або офіцери, якщо це мова йде про збройні сили, переконані в необхідності таких змін", - сказав Юрій Кочевенко.

Він зазначив, що багато українських офіцерів пройшли підготовку у вищих навчальних закладах країн НАТО. Для них НАТО дуже важливе.

"Це те, чого ми не мали всі попередні 30 років незалежності. Коли саме в збройних силах курс на зближення з НАТО викликав найбільший опір... Це були якраз випускники старої радянської школи з досить тісними зв'язками з Росією... На даний момент цю ситуацію вдалося переломити. Співпраця з НАТО в рамках цього діалогу дає можливість обміну цим досвідом. Залучення їх інструкторів, їх фахівців до нас. Навчання наших офіцерів, участь в різних заходах і навчаннях у них", - додав Кочевенко.

За його словами, це кращі світові моделі, які історично довели свою ефективність. Якщо Україна рухається в бік демократії, то не потрібно нічого винаходити, варто взяти за основу стратегію НАТО.

Як повідомляла Politeka, Чаплига зазначив, що у нас немає консенсусу щодо ПДЧ.

Також Politeka повідомляла, що Корчілава заявив, що консенсус в НАТО означає, що всі країни, що входять в НАТО, повинні бути згодні прийняти нових членів.