Политолог Михаил Чаплыга в программе Алексея Толкачева «БДСМ» рассказал о важности понимания, зачем мы существуем. По его словам, только тогда можно будет знать реальную цену нам и нашей стране.
«Нам нужно ответить на вопрос и тогда у нас всё наладится – зачем мы? Вот если мы сможем ответить, зачем нужна Украина нам и зачем Украина в глобальном мире, как только мы рационально ответим на эти вопросы, будет национальная идея, субъектность и суверенитет», - отметил Чаплыга.
По мнению политолога, украинцы должны знать, что они хотят от Украины и что от них хочет мир. Как отмечает Чаплыга, только тогда мы поймем, куда нам надо двигаться и как действовать в той или иной ситуации.
«Тогда у нас появится собственный интерес, ведь мы понимаем, зачем мы. Мы выйдем на внешнюю арену, и они скажут – «А зачем нам ваша Украина?» и мы им скажем зачем – это будет выгодно вам», - подчеркнул эксперт.
Как отметил политолог, важно знать цену собственной стране, чтобы понимать, что она значит в мире. По мнению Чаплыги, если мы сами будем понимать, зачем нам нужна Украина, и какова её цена, то мы сможем показать миру, что мы чего-то стоим.
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