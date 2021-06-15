На уровень прибыли одного человека влияет и средний уровень доходов его окружения. Подробнее об этой зависимости рассказал украинский предприниматель, политический деятель, народный депутат Украины III созыва, либертарианец, лидер партии «5.10» Геннадий Балашов в программе «Говори о будущем». Он объяснил, что нельзя заработать больше, если тебя не окружают успешные люди.

Предприниматель объясняет, что человек обычно следит за движением денег в обществе: где они тормозятся, вмешивается ли правительство, ограничивает ли их законодательство, ведь от этого зависит жизнь каждого.

«Чем свободней эти деньги двигаются, тем свободней человек и больше возникает у него возможностей», - подчеркивает он. Балашов отмечает, что деньги интересуют людей, ведь так они получают всю необходимую информацию, анализируют пространство и оценивают возможность подзаработать.

«Люди задают вопрос – «А почему я не могу заработать? А почему у меня нет таких возможностей?», - отмечает Балашов. В этом случае, говорит он, раскрывается много аспектов и каждый делает соответствующие выводы.

По мнению политика, каждому прежде всего нужно проанализировать свою среду, круг общения. Он отмечает, что в основном средний доход окружения человека отвечает его собственным прибылям. И эта зависимость, считает Балашов, работает безошибочно.

«Ты общаешься с теми людьми, которые равны тебе по доходу. Если всё твое окружение с низким доходом, то тебе заработать будет негде – у тебя не открываются возможности», - заключает гость программы.

Напоминаем, Балашов рассказал о трудностях заработка больших денег обычному человеку.

Ранее Politeka сообщала о том, что Балашов спрогнозировал будущее украинцев.



