Почему Украина не получила приглашение на саммит НАТО? На этот вопрос ответил военный эксперт Юрий Кочевенко в программе «Что дальше?» на канале «Знай24» .

«Мы, наверное, излишне в принципе придаем значимость и драматизируем вот эти знаки в виде приглашений или не приглашений, о предоставлении плана действий по членству...», - считает гость программы. В то же время он советует больше внимания обращать на глубинные процессы и стратегический вектор государства. Кочевенко отмечает, что Украина, как и Грузия, держит свой вектор на вступление в НАТО.

Тем не менее, пока, говорит он, это невозможно, но и прекращать пытаться не стоит. Кочевенко объясняет, что в Альянсе все решения принимаются консенсуально. Итак, как он утверждает, любой из 30 стран-членов НАТО мог заблокировать решение о вступлении Украины.

«Для того, чтобы продвинуться как-то, нам нужно, чтобы все государства-члены Альянса поддерживали наше устремление. К сожалению, это не так. К сожалению, влияние в некоторых государствах-членах Альянса российского лобби достаточно сильно, чтобы нам противодействовать», - отмечает эксперт.

Попутно он и объясняет, как Украине реагировать в этой ситуации с саммитом. «Точно не нужно обижаться», - убежден Кочевенко. Вместо этого он советует все силы направить на реформирование оборонного сектора, в том числе и его политической составляющей.

Эксперт также отмечает, что сегодня очень важно устанавливать двусторонние союзнические отношения с теми странами-членами НАТО, что однозначно поддерживают Украину в конфликте с РФ, а также готовы к сотрудничеству даже в военном плане. «Это в первую очередь страны Балтии, это Соединенные Штаты, это Великобритания», - перечисляет Кочевенко. В то же время он отмечает, что от сотрудничества с Соединенными Штатами, Польшей и Литвой Украине было больше пользы, чем от НАТО.

Напоминаем, Кочевенко рассказал, зачем Украине ПДЧ в НАТО .