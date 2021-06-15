Действующий состав НКРЭКП несет прямую ответственность за убытки национальной компании «Энергоатом».

Об этом заявила народный депутат от партии «Слуга народа» Людмила Буймистер.

"Позиция, которую сегодня НКРЭКУ заняла относительно ценовых махинаций на оптовом рынке, наносит колоссальный ущерб всем генерирующим компаниям, в частности Национальной компании «Энергоатом», - отметила нардеп.

Она подчеркнула, что сейчас НКРЭКУ готовит проект решения по премированию членов комиссии за II квартал 2021 года.

«Хочу сразу предостеречь руководство регулятора от премирования своей работы, учитывая критическую ситуацию на энергорынке. Махинации и злоупотребления, которые мы все наблюдали в мае и которые, к сожалению, имеют место в сегодня, – это прямая ответственность членов комиссии. В таких условиях выплата премий будет преступлением в первую очередь против здравого смысла", - добавила Буймистер.

Нардеп также отметила, что до сих пор открыт вопрос о выплате премий членов НКРЭКУ за предыдущий квартал в размере 50% должностного оклада.

"По состоянию на 14 июня, ни один из членов НКРЭКУ не задекларировал получение этой премии, которая должна была быть выплачена в начале мая. Поскольку размер премии превышает 200 тыс. грн, это прямое нарушение антикоррупционного законодательства, и НАЗК должна дать этому правовую оценку», - сказала Буймистер.

Напомним, в конце мая Министерство энергетики призвало НКРЭКП пресечь схемы и махинации с ценами на рынке электроэнергии, которые привели к миллиардным убыткам Энергоатома и других государственных компаний.

НКРЭКП признала, что на рынке существуют махинации с ценами только 2 июня, однако отказалась их остановить по требованию Минэнерго.

10 июня Минэнерго повторно призвало НКРЕКП прекратить махинации, однако в ответ глава комиссии Валерий Тарасюк обвинил госкомпанию «Энергоатом» в неэффективности, а Минэнерго в непрофессионализме.