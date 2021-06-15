Ровенская и Южно-Украинская АЭС 14 июня увеличили выработку электроэнергии после снятия балансовых ограничений на работу энергоблоков.
Об этом говорится в сообщении НАЭК «Энергоатом».
Это произошло благодаря плановому выведению блока №4 Запорожской АЭС в холодный резерв.
«Плановая остановка блока в это время даст возможность оптимизировать график планово-предупредительных ремонтов и лучше подготовиться к осенне-зимнему периоду. В то же время из блоков Ровенской и Южно-Украинской АЭС был снят балансовые ограничения, их мощность увеличена», - говорится в сообщении «Энергоатома».
В компании отметили, что такое решение позволило оптимизировать финансово-экономическую деятельность и производственные процессы в НАЭК «Энергоатом» в условиях значительного падения цен на рынке электроэнергии.
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Напомним, в мае из-за рекордного падения цен на оптовом рынке НАЭК «Энергоатом» потерял около 3 млрд грн. Причиной падения цен стали махинации трейдеров-посредников при перепродаже электроэнергии, производимой государственными компаниями.
2 июня НКРЭКУ под давлением Минэнерго признало наличие махинаций, на энергорынке, но отказалась принять меры для их устранения.
Вместо этого руководитель НКРЭКУ публично обвинил Министерство энергетики в непрофессионализме, а руководство «Энергоатома» в неэффективности.