Военный эксперт Юрий Кочевенко в эфире программы “А как на самом деле" с Мирославой Бобровской рассказал, какую поддержку Украина получает от других стран.

“Если мы будем честны, то нам нужно помнить, что мы от Соединенных Штатов, от НАТО, от отдельных стран Европы получаем вполне конкретную поддержку. В виде военного оборудования, в виде вооружения, в виде подготовки наших специалистов. Как и в военных учебных заведениях стран НАТО, так и приезд инструкторов из этих стран для работы с нашим личным составом в Украине”, - сказал Юрий Кочевенко.

Он отметил, что это является очень важным элементом укрепления и развития обороноспособности.

“Мы часто чувствуем себя не то чтобы брошенными, тем более преданными, но как-то будто недостаточно важными. И события, которые происходят у нас для Европы. Как она ведет себя в каких-то международных взаимоотношениях. Однако ключевые моменты все-таки были сделаны. И резолюция ООН, которая четко определяет принадлежность Крыма к Украине, и ряд решений, в том числе, Европарламента — они важны. И они выстраивают фундамент давления на Россию”, - добавил Кочевенко.

По его словам, в ряде стран Россия ведет пропагандистские работы, чтобы убедить их, что Украина не настолько важна, чтобы конфликтовать с ними.

Как сообщала Politeka, Атаманюк объяснил, что инвестиции США помогут Украине развиться, а не возьмут ее под контроль.

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