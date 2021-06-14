Насправді жодної проблеми зовнішнього управління в Україні немає, натомість багатьом державам вдалося сягнути нового рівня розвитку завдяки підтримці Сполучених Штатів.

Так сказав економіст Юрій Атаманюк у своєму блозі, передає Politeka.net.

На думку експерта, тема зовнішнього впливу на Україну роздута і це не відповідає дійсності. «Це точно такий запущений наратив, як і проблема олігархів або коронавірусу», - каже він.

Водночас Атаманюк звертає увагу на те, що багатьом державам вдалося сильно розвинутися, хай навіть і були якісь конфлікти військового характеру всередині них або ззовні. Також він зауважує, що саме співпраця зі Сполученими Штатами допомогла більшості країнам зміцнити економіку та вийти на інший рівень після Другої світової війни. І це, підкреслює економіст, нормальна практика, яка довела свою доцільність прикладом маси розвинених країн. Аби не бути голослівним, він згадує, як на території Китаю американці ставили свої заводи і які це принесло успіхи.

«Все залежить від нас. Якщо при владі стоять люди, які нікчемні злодюжки і які розуміють, що у них є «татко» в ЦРУ або ФБР і їх прихоплять, а вони розуміють, що вони грабують цю країну і хочуть жити саме там (в США, - ред.) і в довгу треба вибудувати відносини, то вони будуть працювати в інтересах інших держав», - міркує Атаманюк.

Отже, експерт робить висновок, що робота влади на благо України, становлення її як суб’єкта на міжнародній арені та розвиток економіки за допомогою інвестицій США – це не зовнішнє управління і не зовнішній вплив.

Нагадуємо, Атаманюк запропонував владі змінити свою політику деолігархізації.

Раніше Politeka повідомляла про те, що Атаманюк пояснив, чому деолігархізація не матиме успіху.