В программе «Суть событий» с Любовью Завальнюк председатель комитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, экологии и энергосбережения Олег Попенко сообщил, что граждане будут иметь возможность не доплачивать за коммунальные услуги, если те были некачественными

Как сообщает Попенко, Кабмин Украины разработал норму, которая позволяет гражданам провести перерасчет стоимости коммунальных услуг в случае их низкого качества. «В принципе она и раньше была, но сейчас Кабинет Министров разработал порядок «Проведения перерасчета в случае предоставления некачественных коммунальных услуг», - отмечает он.

Эксперт утверждает, что власти обычно очень громко говорят о своей деятельности, но не всегда за этим стоят реальные действия. Так же, говорит он, и с этими перерасчетом, ведь документ, по сути, влияния не имеет. Попенко объясняет, что проведению перерасчета должна предшествовать определенная процедура, а в ней еще нужно сначала хорошо разобраться.

Чтобы не быть голословным, он моделирует такую ​​ситуацию: в квартире постоянно холодно, то есть речь идет о некачественном отоплении. «Потребитель должен написать заявление на организацию, которая поставляет тепло, для этого найти юристов, которые знают, как это письмо правильно составить, потому что если письмо будет неправильно написано, то компания не будет его рассматривать», - говорит Попенко.