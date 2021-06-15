Украинский предприниматель, политический деятель, народный депутат Украины III созыва, либертарианец, лидер партии «5.10» Геннадий Балашов в программе «Говори о будущем» заявил, что Украине подходит либертарианская модель. По его словам, чтобы оздоровить страну надо начать с отдельных ячеек – каждой семьи по отдельности, ведь развитие дохода каждого индивида поменяет страну.

«Для Украины выработана идеальная либертарианская модель. Это именно для Украины, в силу её географического положения, подготовленности народа, менталитета и модели «Не наступай на меня» (либертарианский лозунг, написанный на Гадсденовском флаге, где изображена змея, которая готовится к тому, чтобы атаковать, - ред.). Мне нравится, если бы на гербе у нас была змея и «Не наступай на меня», не только трезубец, который тоже может колоть», - отметил Балашов.

По мнению либертарианца, Украина – индивидуалистическая страна и населению больше всего бы подошла либертарианская модель, которая предполагает развитие страны через развитие каждого отдельного человека: успешность конкретного индивида в приоритете.

«Мы, когда оздоровляем страну, мы не должны думать о бюджете и государстве, а должны думать о здоровой клетке – о семье. Семья – это ячейка общества. Надо оздоровить семью в плане доходов, потому что семейные отношения у нас устаканенные, а проблема в семьях, что они все бедные. Они грызутся между собой, ругаются по пустым вещам», - рассказал Балашов.

Как отмечает Балашов, главная проблема Украины в том, что люди не думают, как увеличить свой доход, а вместо этого занимаются ненужными вещами. По словам либертарианца, из-за того, что у страны нет денег, у нас нет нормальной медицины, армии и образования.

«Не надо думать о великом, когда вы начинаете менять себя. Измени себя и у тебя изменится мир вокруг. Всё начинается с отказов. Убери бутылку из под глаз – поменяется точка зрения, покрась стены в белый – у тебя будет белая комната, перестань есть сахар, ходи вокруг дома – ты что-то увидишь, выбрось телевизор: против этих простых вещей люди больше всего и сопротивляются. Мы прекрасно можем осуждать Зеленского, великолепно осуждать Януковича, Азарова и всех там, но самих себя нам тяжело поменять», - подчеркнул Балашов.

Напомним, на Politeka Балашов объяснил, как устроен СНБО.

Ранее для Politeka Балашов рассказал о трудностях заработка больших денег обычному человеку.



