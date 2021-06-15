Один из трейдеров электроэнергии, в отношении которого НАБУ проводит расследование по «торговле воздухом», напрямую связан с руководством национального регулятора НКРЭКУ.

Об этом сообщил экс-глава СБУ, народный депутат Валентин Наливайченко со ссылкой на материалы расследования Временной следственной комиссии.

«Один из фигурантов расследования НАБУ о краже 1,9 млрд грн у государственной «Укрзализныци» - компания «Енерджикс», напрямую связана с заместителем начальника отдела лицензирования в сфере электроэнергетики НКРЭКУ Анастасией Саковской. Чиновница НКРЭКУ указала эту компанию в декларации 2020 года, как основное место работы ее мужа», - сообщил экс-глава СБУ в своей колонке на сайте «Интерфакс-Украина».

Он добавил, что за 2020 год ООО «Енерджикс» заработало на рынке электроэнергии 7 млрд гривен, не выработав при этом ни киловатта электроэнергии.

«Показательно, что и другие фигуранты расследования НАБУ в отношении схем «торговли воздухом» и краж средств «Укрзализныци» также напрямую связаны с руководством НКРЭКУ», - подчеркнул Наливайченко.

Суммарный доход трех связанных с НКРЭКУ трейдеров в 2020 году составил 23 млрд грн, что составляет половину годового дохода «Энергоатома». При этом компании сами не произвели ни одного киловатта электроэнергии.

Речь идет о «Новой-Энергетической- Компании», конечным бенефициаром которой по данным Министерства юстиции, является Александр Притыка, который вместе с нынешним руководителем НКРЭКУ Валерием Тарасюком работали в российской компаний VS Energy.

По словам нардеп, за 2020 год эта структура продала электроэнергии на сумму более 8 млрд грн, сама при этом также не выработав ни киловатта электроэнергии.

В качестве сравнения нардеп привел финансовые показатели дочерней компании французского энергетического гиганта в Украине - ООО «Энжи Энерджи Менеджмент Юкрейн», которая в прошлом году получила доход меньше 0,5 млрд грн, что в 16 раз меньше, чем НЭК Притыки.

«Как видим, дружеские и родственные связи с украинскими чиновниками позволяют компании с одним стулом на балансе зарабатывать в 15-16 раз больше, чем международной компании с оборотом 55,8 млрд евро по всему миру. Что это, как не очевидный результат коррупции в НКРЭКУ?!», - подытожил Наливайченко.