Главный редактор аналитического издания “Хвыля” Юрий Романенко в эфире программы “Что дальше” с Екатериной Павловой на канале “Знай24” рассказал, что на Украину смотрят в контексте отношений с Россией и США, поскольку у нее слабая позиция.

“На нас смотрят в фокусе отношений США с Россией. Вот и все. Вот так это называется. То есть, если бы Украина имела большую ценность, чем Россия, то, очевидно, она бы была в другом фокусе. А поскольку она имеет меньшую ценность, и под это есть объективные обстоятельства и объективные факторы, то, а как по другому”, - сказал Юрий Романенко.

Он отметил, что Украина имеет слабую позицию, и при этом ничего не делает.

“Вопли наши – они в этом контексте смешны. Потому что когда вы вопите и после этого ничего не происходит, то вы тем самым только подчеркиваете слабость своей позиции. А она очевидна. Поэтому, зачем лишний раз сотрясать воздух, когда лучше сконцентрироваться на тех аспектах, которые, в общем-то, могут улучшить наше положение. Например, участие в водородных проектах Европейского союза. Тем самым это может компенсировать наши потери, связанные с введением в строй “Северного потока-2”, - добавил Романенко.

По его словам, Украина должна подтянуть большие экономические интересы, иначе ей сложно будет попасть на радары Европы и Америки.

Как сообщала Politeka, Романенко рассказал, почему Байден отказался от пресс-конференции с Путиным: “Чтобы не было каких-то неожиданностей”.

Также Politeka сообщала, что Кочевенко посоветовал Украине искать союзников в НАТО.