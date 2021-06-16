В мае благодаря компании-посредники скупать электроэнергию с украинских АЭС за бесценок благодаря своим связям с руководителем НКРЕКП Валерием Тарасюком.

Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко.

"В мае, не в последнюю очередь через Тарасюка и его нелегитимную НКРЭКУ, АЭС продавали электроэнергию себе в убыток. Компания потеряла миллиарды гривен на ровном месте. Атомные блоки просто так срабатывали топливо, чтобы друзья Тарасюка и Геруса могли скупать атомную электроэнергию по 50 коп. при ее себестоимости 1 грн", - сообщил Кучеренко на своей странице в Facebook.

Он отметил, что уже две недели «Энергоатом» публично на всю страну просит НКРЕКП убрать с рынка компании-прокладки, которые принадлежат «лучшему другу Тарасюка-Геруса господину Притыке». Однако глава НКРЭКУ продолжает игнорировать все предложения Министерства энергетики.

Напомним, в конце мая Министерство энергетики призвало НКРЕКП пресечь схемы и махинации с ценами на рынке электроэнергии, которые привели к миллиардные убытки «Энергоатома» и других государственных компаний.

НКРЕКП признала, что на рынке существуют махинации с ценами только 2 июня, однако отказалась их остановить по требованию Минэнерго.

10 июня Минэнерго повторно призвало НКРЕКП прекратить махинации, однако в ответ глава комиссии Валерий Тарасюк обвинил госкомпанию «Энергоатом» в неэффективности, а Минэнерго в непрофессионализме.