Введением акцизного сбора на «зеленую» электроэнергию (зарегистрированный в парламенте законопроект №5600) власть пытается противозаконно и вопреки своим гарантиям снизить «зеленый» тариф

Об этом заявил председатель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Александр Козакевич.

"У нас появился законопроект №5600, которым вводится дополнительное снижение зеленого тарифа. Я не ошибся, именно дополнительное снижение зеленого тарифа. 3,2% минус, это акцизный налог, но по сути это снижение», - рассказал Козакевич.

По его словам, предложив такие налоговые изменения власть в очередной раз нарушает гарантии относительно неизменности условий, которые предоставляла инвесторам в «зеленую» энергетику.

"Это невыполнение законодательства. В законодательстве прямо прописано, что не могут быть изменены условия для инвесторов после того, как они подписали меморандум и снизили добровольно зеленый тариф», - сказал Козакевич.

Он напомнил, что правительство подписало с инвесторами в ВИЭ меморандум, согласно которому инвесторы согласились на снижение «зеленого» тарифа, а правительство гарантировало погасить задолженность перед ними. Однако долги до сих пор не погашены, и сейчас власть снова отступает от своих обязательств, предлагая ввести акциз на электроэнергию, произведенную из альтернативных источников.

"У нас есть вроде бы договоренности с правительством, которые, по большому счету, почти не выполнены ни по одному пункту. У нас до сих пор сохраняется значительный долг по 2020 году. У нас нет стопроцентных оплат в 2021 году. У нас нет вообще видения, как в дальнейшем будет развиваться возобновляемая энергетика», - констатировал Козакевич.

Напомним, Кабинет министров в начале июня зарегистрировал законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на "зеленую" энергию в Украине по ставке в диапазоне 3,2-40%.

Ранее во время обсуждения проекта закона профильные ВИЭ ассоциации заявляли, что введение акцизного налога на "зеленую" электроэнергию де-факто ухудшает условия экономической деятельности производителей ресурса из возобновляемых источников, является грубым нарушением прав инвесторов, повредит инвестклимату и сделает невозможным привлечение средств в новые экологические проекты.

В конце мая народные депутаты Украины, которые входят в межфракционное объединение "Чистая энергия - здоровая окружающая среда" пожаловались в Секретариат Энергетического Сообщества ЕС на противоправные действия Кабинета министров и Министерства финансов о введении акцизного сбора на "зеленую" энергию в Украине, что противоречит законодательству ЕС.

28 апреля стало известно, что компания Modus Energy, которая находится в собственности граждан Литвы, подала иск против Украины из-за того, что государство не выполняет свои обязательства по выплатам за произведенную электроэнергию и вынуждает компанию пойти на изменения правил, которые сокращают ее доходы.