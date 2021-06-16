Через рейдерские действия олигарха Игоря Коломойского по отношению к канадского инвестора в зеленую энергетику, который построил солнечную станцию при Никополе (Днепропетровская обл.) Украина теряет инвестиции и ухудшает отношения с США и Канадой.

Об этом в Facebook написал депутат Киевского городского совета Григорий Маленко.

«Не так давно "любимый" олигарх президента отключил от электросетей целую сеть солнечных станций TIU Canada в Никополе. Произошло это потому, что хозяин Никопольского ферросплавного завода Игорь Валерьевич считает, что все это его вотчина — и западному бизнесу с честными правилами здесь не место», - написал депутат.

По его словам, канадская TIU инвестирует в зеленую энергетику по всему миру. В 2017 году компания пришла в Украину, построив в Никополе солнечную электростанцию, которая давала городу чистую возобновляемую энергию.

"Революционный проект для города, который ассоциируется только с советской промышленностью.

Станцию отключили от электросети.... под предлогом ремонта в марте 2020", - добавил Маленко.

Он сообщил, что сейчас ведутся изнурительные суды, а канадцы, которые планировали расширять свой бизнес в Украине, сейчас говорят, что новых солнечных станций строить не будут.

» Потому что их печальный опыт учит не верить обещаниям украинской власти... люди типа Коломойского лишают страну инвестиций и бьют по нашим отношениям с США и Канадой", - подчеркнул Маленко.

Как сообщалось, компания TIU Canada просила об отводе трех судей, которые рассматривают дело о незаконном отключении ао "Никопольский завод ферросплавов" (НЗФ) от солнечной электростанции "Екотехнік Никополь" за то, что они связаны с олигархом Игорем Коломойским.

Напомним, Кабинет министров в начале июня зарегистрировал законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на "зеленую" энергию в Украине по ставке в диапазоне 3,2-40%.

Ранее во время обсуждения проекта закона профильные ВИЭ ассоциации заявляли, что введение акцизного налога на "зеленую" электроэнергию де-факто ухудшает условия экономической деятельности производителей ресурса из возобновляемых источников, является грубым нарушением прав инвесторов, повредит инвестклимату и сделает невозможным привлечение средств в новые экологические проекты.

В конце мая народные депутаты Украины, которые входят в межфракционное объединение "Чистая энергия - здоровая окружающая среда" пожаловались в Секретариат Энергетического Сообщества ЕС на противоправные действия Кабинета министров и Министерства финансов о введении акцизного сбора на "зеленую" энергию в Украине, что противоречит законодательству ЕС.

28 апреля стало известно, что компания Modus Energy, которая находится в собственности граждан Литвы, подала иск против Украины из-за того, что государство не выполняет свои обязательства по выплатам за произведенную электроэнергию и вынуждает компанию пойти на изменения правил, которые сокращают ее доходы.