США – это сверхдержава, а Россия – нет, поэтому на переговорах с Байденом Путин будет занимать более низкую позицию. Так сказал украинский предприниматель, политический деятель, народный депутат Украины III созыва, либертарианец, лидер партии «5.10» Геннадий Балашов в программе «Говори о будущем».

«Путин типичный Кощей Бессмертный и понятно, где его «игла». Можно сказать, что Байден будет ему угрожать Северным потоком-2», - утверждает гость программы. Он предполагает, что Байден позволит Северному потоку-2 работать при условии, что Путин уберет российские войска из Донбасса и не будет мешать Украине входить в НАТО, а также передаст власть в России более демократическим силам.

По мнению Балашова, Байден в этом разговоре будет иметь абсолютное преимущество, а его позиции - значительно выше, чем у Путина. Он аргументирует это тем, что Соединенные Штаты гораздо больше материально обеспечены, чем Россия.

Чтобы не быть голословным, эксперт отмечает, что США - это 25 триллионов долларов. «Треть вооружения мира находится в руках США и они входят в альянс НАТО, у которого еще 1 трлн долларов только бюджет. А Путин с падающей экономикой и бегущим истэблишментом, который в чемоданах вывозит деньги в ту же Америку», - объясняет предприниматель.

Итак, он делает вывод, что на внутреннюю аудиторию Путин может говорить, что угодно, но встреча в Женеве покажет колоссальную разницу между президентом сверхдержавы и президентом наследства СССР.

Напоминаем, Балашов объяснил риторику Байдена в отношении Путина.

Ранее Politeka сообщала о том, что Балашов заявил о необходимости контрактной армии.