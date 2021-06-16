Каким образом зарубежные структуры вербуют в Украине людей, которые будут в Украине действовать в интересах их государств? Своим опытом в программе Руслана Бизяева «Культ личности» делится анархист, политолог, правозащитник и общественный деятель, политический аналитик и блогер Михаил Чаплыга.

«Я им сразу сказал: я не против вас, я понимаю ваши интересы. Я понимаю интересы других, но хочу пользы для своей страны. Я не могу быть украинцем и работать на вас. Вы будете относиться ко мне с уважением? Я бы не относился с уважением к человеку, который предал свою Родину. Разве это будет сотрудничеством? А вы набираете тех, кто готов работать за три копейки. Вы их уважаете? Нет, вы их презираете. Да, в краткосрочной перспективе вы выигрываете – везде расставляете людей, которые действуют по вашим методичкам», - говорит гость программы.

Но, подчёркивает он, такой выигрыш может быть только недолгим.

«Страшные времена порождают сильных лидеров. Чем темнее времена, тем больше таких лидеров, и тем они ярче. И в столкновении с такими лидерами проиграют не только сами грантоеды, но и те, кто стоит за ними. Такими способами можно только настроить украинский народ против себя. Но это не враги Украины – это просто люди, у которых есть свои интересы. А у Украины – свои», - считает Михаил Чаплыга.

Ранее, как сообщает Politeka, он отметил, что Россия стремится не допустить вступления Украины в НАТО, а в альянсе не хотят портить отношения с Москвой.

Также Чаплыга рассказал о том, как система образования в стране определяется рынком труда.



