У своїй програмі «Чаплига. Без питань» політолог Михайло Чаплига міркує над проблемою нестачі робочих місць для випускників університетів. На його думку, цю проблему допоможе розв’язати розвиток промисловості.

Ведучий пояснює, що українські університети не можуть випускати фахівців на ринок праці, якщо держава просто не має промисловості, а та, що все ж таки є, не важка.

«Не буває магії простих рішень – нам потрібно вибудовувати весь ланцюжок, нам потрібно починати з дитячого садка, зі школи», - підкреслює він. Отже, Чаплига пояснює, що університети повинні відповідати тим запитам, які дає ринок праці. У такому разі, каже він, випускники матимуть робочі місця.

«Для того щоб цей ринок праці був, нам необхідно розвивати економіку і промисловість», - стверджує політолог. Водночас він вважає університети абсолютно непотрібними в аграрній країні, яка не збирається розвивати свою промисловість.

За словами Чаплиги, сьогодні в Україні відбувається скорочення промисловості через деіндустріалізацію. Як результат, каже він, фахівці, які щойно закінчили навчання, просто не можуть знайти роботу. Тому пропозиція експерта полягає в тому, аби налагодити взаємодію навчальних закладів із ринком праці і розвивати промисловість. Тоді, переконаний він, у країні будуть і робочі місця.

Нагадуємо, Чаплига заявив, що через деіндустріалізацію країни фахівцям ніде себе задіяти .