НКРЭКУ опять отвергла предложения Министерства энергетики и отказалась прекратить ценовые махинации трейдеров на рынке электроэнергии

Об этом сообщила народный депутат («Слуга народа») Людмила Буймистер.

«Две недели назад руководство комиссии просило дать им еще немного времени, чтобы остановить махинации с ценами и грабеж госкомпаний. Зато НКРЭКУ сегодня приняла абсолютно бессмысленное решение, которое наоборот цементирует схемы и злоупотребления на оптовом рынке», - отметила нардеп.

Она отметила, что отказ НКРЭКУ ликвидировать схемы на рынке – это верх лицемерия и цинизма.

«Вместо прекращения злоупотреблений трейдеров, которые паразитируют на АЭС, комиссия просто подняла планку максимальной цены, по которой производители имеют право продавать свой ток. Это абсолютно неразумное решение! Какой смысл от максимальных цен в 2,66 грн/кВт ч, когда из-за махинаций трейдеров цены падают до 40 коп!?», - подчеркнула нардеп.

Промедление НКРЭКУ, по ее словам, стоило Энергоатому минимум 1 миллиарда гривен за последние две недели.

«Сегодняшнее решение напоминает попытку членов НКРЕКП заработать себе на золотой парашют перед неизбежным увольнением», - сказала Буймистер.

Напомним, в конце мая Министерство энергетики призвало НКРЕКП пресечь схемы и махинации с ценами на рынке электроэнергии, которые привели к миллиардные убытки «Энергоатома» и других государственных компаний.

НКРЕКП признала, что на рынке существуют махинации с ценами только 2 июня, однако отказалась их остановить по требованию Минэнерго.

10 июня Минэнерго повторно призвало НКРЕКП прекратить махинации, однако в ответ глава комиссии Валерий Тарасюк обвинил госкомпанию «Энергоатом» в неэффективности, а Минэнерго в непрофессионализме.