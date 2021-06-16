Кандидат в президенты и лидер партии 5.10 Геннадий Балашов в эфире программы “Что дальше” с Русланом Бизяевым на канале “Знай24” рассказал, что Украина должна использовать глобализацию, чтобы поднять уровень доходов населения.

“Нам надо использовать глобализацию. Потому что Украина сейчас не использует глобализацию. Вы не перебьете тренд Европы и тренд Америки на глобализацию. Они смотрят с точки зрения очень богатых людей. Как думают богатые люди, они больше обеспокоены красотой, зеленой энергетикой, вкусной едой, а также определением, а кто я: “Я европеец, я американец, я цивилизованный человек”. Украинцу надо хотя бы накормить себя”, - сказал Геннадий Балашов.

Он отметил, что для этого должен вырасти средний доход на душу населения до хотя бы 1,5 тыс. долларов.

“Тогда мы уже можем говорить о безопасности, о красоте. Когда человек не будет думать с точки зрения: “А что мне к вечеру поесть? А как мне оплатить тариф?”. То есть, дайте заработать производительному классу… Кроме того, нужно обеспечить вот этот приток рабочей силы сюда. Потому что сейчас рабочая сила выезжает, производительный класс. Надо чтобы, наоборот, со всего мира сюда ехали работать. Потому что люди едут за деньгами”, - добавил Балашов.

Как сообщала Politeka, Ефремов предположил, что,скорее всего, произойдет перераспределение сфер влияния Китая в мировой экономической системе.

Также Politeka сообщала, что Бизяев отметил, что центр влияния перешел с Уолл-стрит к Кремниевой долине.