Как много антикоррупционных органов нужно Украине? Этот вопрос в программе «Что дальше?» с Русланом Бизяевым на канале «Знай 24» рассматривает кандидат в президенты, лидер партии «5.10» Геннадий Балашов.

«Рост числа антикоррупционных органов – это неплохо, потому что коррупционер должен бояться. Здесь важен психологический фактор – само запугивание коррупционера, чтобы он чувствовал, что за ним наблюдают четыре или пять органов, его прослушивают, подсматривают, внедряют к нему агентов... Страх заставляет чиновника держаться в рамках законодательства. Антикоррупционные органы, привнесённые к нам из Соединённых Штатов, учатся работать. Сейчас они ещё находятся на этапе обучения, и нужно время, чтобы пришёл руководитель-параноик наподобие Гувера, который будет хватать любого коррупционера за жабры и тащить в суд», - считает политик.

По его мнению, в Украине ещё придёт время для своих профессиональных борцов с коррупцией.

«Украина – это настоящий Клондайк для антикоррупционных органов. Ведь коррупция существует до тех пор, пока существует государственное вмешательство в экономику. Пока существует НДС, пока существует 32-процентный налог на таможне, коррупция обеспечена. Здесь не помогут никакие антикоррупционные органы, но сажать будут всё больше и больше. И так будет, пока власть не поймёт: нужно убрать причину, тогда и эти органы не понадобятся», - резюмирует Геннадий Балашов.

Ранее, как сообщает Politeka, он заявил, что на встрече с Путиным Байден будет иметь абсолютное преимущество .