Если мы начинаем поддерживать государства, которые прямо опровергают принадлежность Крыма Украине, то сами ставим под сомнение свою территориальную целостность. Так заявил депутат Антон Поляков в своем блоге «Правки Полякова» , раскритиковав решение Кабмина взять на себя обязательства финансово помочь Судану.

Он считает, что решение можно считать мягко говоря «необычным» еще не только потому, что Украина сама нуждается в финансовой помощи, но и потому, что в октябре 2018 года посол Судана в России Надир Юсуф Бабикер заявил, что Крым - российский, крымский референдум соответствует международному праву, и его результаты следует признавать.

«Но, несмотря ни на что, Кабмин берет на себя обязательства на 6 миллионов долларов перед Суданом. Даже украинский МИД выступил против того, чтобы Украина помогала ему погасить долг перед МВФ», - говорит Поляков.

По его словам, в украинском же Кабмине объясняют, что согласие на использование части средств с резервов в МВФ на помощь Судану якобы позволит усилить международный имидж Украины как надежного делового партнера. Но Поляков считает, что не нужно быть к этому так оптимистично настроенными, так же как и к обещанию МВФ учесть внесенные Украиной деньги в пропорциональном соотношении к размеру квоты Украины в МВФ.

«Со своей стороны западные партнеры нам в очередной раз продемонстрировали, что их интересы превыше всего, ну а мы, как жалкие марионетки, опустили голову и смиренно выполнили. И то, что между МИД и Кабмином появился конфликт – тоже вести не из хороших. Если он обострится, то кому-то 100% придется уйти», - считает Поляков.

По его мнению, у украинского правительства настолько нет собственной воли и чувства самоуважения, что они просто и безоговорочно выполняют все «хотелки» МВФ. ОН отметил, что кто-то скажет, что Украина должна идти на уступки перед МВФ, чтобы сохранять дружеские отношения, так как нашей стране нужны кредиты. При этом депутат считает, что нужно обратить взор внутрь страны и подымать ее, максимально избегая какого-либо вида кредитов, так как это – кабала, и должна быть государственная позиция, а не двойные стандарты.

«Крым – это Украина, и только так, что бы не происходило. А если мы начинаем поддерживать в какой-либо форме государства, которые прямо опровергают принадлежность Крыма Украине, то сами ставим под сомнение свою территориальную целостность и суверенитет. Мы что, сами себе враги?», - резюмирует Поляков.

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