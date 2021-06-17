Если мы начинаем поддерживать государства, которые прямо опровергают принадлежность Крыма Украине, то сами ставим под сомнение свою территориальную целостность. Так заявил депутат Антон Поляков в своем блоге «Правки Полякова», раскритиковав решение Кабмина взять на себя обязательства финансово помочь Судану.
Он считает, что решение можно считать мягко говоря «необычным» еще не только потому, что Украина сама нуждается в финансовой помощи, но и потому, что в октябре 2018 года посол Судана в России Надир Юсуф Бабикер заявил, что Крым - российский, крымский референдум соответствует международному праву, и его результаты следует признавать.
«Но, несмотря ни на что, Кабмин берет на себя обязательства на 6 миллионов долларов перед Суданом. Даже украинский МИД выступил против того, чтобы Украина помогала ему погасить долг перед МВФ», - говорит Поляков.
По его словам, в украинском же Кабмине объясняют, что согласие на использование части средств с резервов в МВФ на помощь Судану якобы позволит усилить международный имидж Украины как надежного делового партнера. Но Поляков считает, что не нужно быть к этому так оптимистично настроенными, так же как и к обещанию МВФ учесть внесенные Украиной деньги в пропорциональном соотношении к размеру квоты Украины в МВФ.
«Со своей стороны западные партнеры нам в очередной раз продемонстрировали, что их интересы превыше всего, ну а мы, как жалкие марионетки, опустили голову и смиренно выполнили. И то, что между МИД и Кабмином появился конфликт – тоже вести не из хороших. Если он обострится, то кому-то 100% придется уйти», - считает Поляков.
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По его мнению, у украинского правительства настолько нет собственной воли и чувства самоуважения, что они просто и безоговорочно выполняют все «хотелки» МВФ. ОН отметил, что кто-то скажет, что Украина должна идти на уступки перед МВФ, чтобы сохранять дружеские отношения, так как нашей стране нужны кредиты. При этом депутат считает, что нужно обратить взор внутрь страны и подымать ее, максимально избегая какого-либо вида кредитов, так как это – кабала, и должна быть государственная позиция, а не двойные стандарты.
«Крым – это Украина, и только так, что бы не происходило. А если мы начинаем поддерживать в какой-либо форме государства, которые прямо опровергают принадлежность Крыма Украине, то сами ставим под сомнение свою территориальную целостность и суверенитет. Мы что, сами себе враги?», - резюмирует Поляков.
Ранее Politeka сообщала, что Поляков рассказал о выплатах по ВВП-варрантам.
Напомним, Бизяев заявил, что никто не собирается в этом десятилетии отдавать море просто так.