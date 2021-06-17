Предложенные правительством налоговые изменения (законопроект 5600) будут тормозить восстановление экономического роста и ухудшат инвестиционный климат страны, их нельзя принимать.
Об этом написал экономист Борис Кушнирук в блоге на «Лига».
«Украинская экономика не оправилась от карантинных ограничений, убытков и спада. И своими налоговыми новациями чиновники могут сделать все, чтобы устойчивое восстановление экономики так и не началось», - написал Кушнирук.
По его словам, предложенные правительством изменения в Налоговый кодекс «сырые», а их последствия не просчитаны. Нет баланса между повышением налоговой нагрузки и возможностями бизнеса развиваться, ведь акцент смещен в фискальном направлении. Поэтому законопроект требует основательной доработки.
Экономист также отметил, что локомотивом экономического роста может стать крупный бизнес, однако власти намерены усилить давление на него этим законопроектом.
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«Предложенные изменения в НКУ не только будут создавать проблемы для малого и среднего бизнеса, но и существенно осложнят положение крупного бизнеса. Особое возражение вызывают нормы, которые, по сути, имеют эффект обратного действия. Нельзя сначала давать тарифные льготы инвесторам «зеленой» энергетики, а затем, когда они уже инвестировали миллиарды долларов, с помощью дополнительных налогов фактически обкрадывать их. Также нельзя сначала предусматривать право бизнеса уменьшать налоговые обязательства по налогу на прибыль, а затем внедрять нормы, которыми только 50% убытков прошлых лет можно отнести на результаты хозяйственной деятельности», - пояснил Кушнирук.
Он подчеркнул: обе эти нормы имеют характер обратного действия, и их принятие нанесет серьезный вред инвестиционному климату Украины, ведь инвесторы крайне негативно реагируют на нестабильность законодательства и правил игры.
«Инвесторы, в том числе те, кто лишь присматривается к возможности инвестирования в украинскую экономику, вряд ли захотят иметь дело с государством, которое может задним числом изменить правила игры, и, по сути, отбирать у инвесторов их средства», - написал Кушнирук.
Ранее член парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина заявила, что Украина уже потеряла миллиарды инвестиций из-за бесконечных налоговых инициатив правительства, и сейчас из страны уходят последние инвесторы.
В то же время лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, комментируя налоговые инициативы правительства, заявила, что власть должна снижать налоги, чтобы вывести из тени 49% бизнеса, а не повышать их.
Напомним, 12 мая правительство на своем заседании утвердило законопроект, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс Украины, предусматривающие повышение налогов для ряда отраслей.