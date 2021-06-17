Украина повторит путь Испании с международными арбитражами и огромными компенсациями инвесторам в возобновляемую энергетику, если продолжит свое финансовое давление на сектор зеленой энергетики.

Об этом сообщает Ассоциация солнечной энергетики Украины в Facebook по итогам рабочей встречи ассоциаций ВИЭ с министром энергетики Германом Галущенко 16 июня, констатируя

факт пренебрежения государством и правительством своими обязательствами по выплатам задолженности перед производителями ВИЭ за 2020 год и формирование новой.

«Государством также затягивается процесс внедрения зеленых аукционов и квот не утверждены, не выполнены взятые на себя обязательства относительно неизменности законодательства для производителей из ВИЭ, ведь КМУ инициирован законопроект №5600 о введении акциза на продажу электроэнергии из возобновляемых источников, что может нанести дополнительных убытков производителям ВИЭ в размере от 3,6 млрд гривен ежегодно», - подчеркнули в ассоциации.

В АСЭУ отмечают, что бездействие Кабмина в вопросе погашения задолженности и ее накопления уже привело к чрезвычайно негативным имиджевым и инвестиционным последствиям для Украины.

» В таком случае мы рискуем оказаться в испанской ситуации, где 75% исков инвесторов ВИЭ государство Испания проиграло и понесло значительно большие убытки из - за дополнительно уплаченных судебных сборов, штрафов, пеню и неустойку", - добавляют в ассоциации.

Также эксперты сообщили, что на сегодняшний день уже несколькими иностранными инвесторами инициировано арбитраже против Украины, к тому же, к Министерству юстиции Украины поступило более 10 сообщений международных инвесторов относительно инициирования спора в дальнейшем.

Напомним, Кабинет министров в начале июня зарегистрировал законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на "зеленую" энергию в Украине по ставке в диапазоне 3,2-40%.

Ранее во время обсуждения проекта закона профильные ВИЭ ассоциации заявляли, что введение акцизного налога на "зеленую" электроэнергию де-факто ухудшает условия экономической деятельности производителей ресурса из возобновляемых источников, является грубым нарушением прав инвесторов, повредит инвестклимату и сделает невозможным привлечение средств в новые экологические проекты.

В конце мая народные депутаты Украины, которые входят в межфракционное объединение "Чистая энергия - здоровая окружающая среда" пожаловались в Секретариат Энергетического Сообщества ЕС на противоправные действия Кабинета министров и Министерства финансов о введении акцизного сбора на "зеленую" энергию в Украине, что противоречит законодательству ЕС.

28 апреля стало известно, что компания Modus Energy, которая находится в собственности граждан Литвы, подала иск против Украины из-за того, что государство не выполняет свои обязательства по выплатам за произведенную электроэнергию и вынуждает компанию пойти на изменения правил, которые сокращают ее доходы.