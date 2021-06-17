Деолигархизация в Украине должна побороть само явление олигархата и сделать невозможным появление новых его представителей, а не ограничиваться борьбой с конкретными фамилиями

Об этом во время брифинга в Верховной Раде заявил народный депутат от ВО «Батькивщина» Андрей Николаенко, комментируя законопроект «о честной политике и честной власти».

Проект разработали депутаты фракции "Батькивщина" как альтернативу президентскому закону о деолигархизации. "Этот законопроект является кардинально другим. Поскольку мы понимаем, что олигархами никто не рождается, олигархами становятся и становятся в силу тех условий, которые государство позволяет и создает для крупного бизнеса. Поэтому мы предлагаем бороться не просто с конкретными фамилиями, а с этой бедой как явлением», — сказал Андрей Николаенко.

По его мнению, в вопросе очищения страны от олигархов необходима конкуренция идей — для разработки действительно эффективных решений: «Все точки зрения должны быть представлены и услышаны, поскольку каждый из нас представляет своего избирателя. И это совершенно справедливо, когда в такой важной и судьбоносной для страны тематике будет как можно больше предложений и наработок. Надеюсь, монобільшість не будет вести себя, как обезьяна, что никого не слышит и ничего не видит».

Соавтор законопроекта Николаенко выступил против «ручных карательных органов, которые на забанку той или иной политической силы будут определять, кто является правильным бизнесменом, а кто является олигархом». «Поэтому мы считаем, что как встречи, так и реестры должны контролировать и вести независимые структуры, независимые органы, и это предусмотрено в нашем законопроекте», — сообщил нардеп.

Среди прочего законопроект " о честной политике и честной власти» предусматривает внесение изменений в избирательное законодательство в части ограничения расходов на предвыборную агитацию, чтобы у партий и кандидатов не было «соблазна заглядывать в карманы олигархам». Документ предлагает вернуть открыть конкурсный отбор председателя Антимонопольного комитета — орган должен быть независим от воли президента, как это и предусмотрено Конституцией. Кроме того, предусмотрены изменения в закон «О телевидении и радиовещании» по обеспечению паритетности доступа различных политических сил к СМИ. Проект также содержит предохранители злоупотребления монопольным положением на экономических рынках.