Сам факт того, что обсуждение ведущими западными державами темы Китая, вынесенное на первую позицию, свидетельствует о том, что Китай признается новым геополитическим полюсом. Об этом заявил директор Национального института стратегических исследований, украинский философ и политолог Андрей Ермолаев в программе Руслана Бизяева «Культ личности»

«Что касается нового многополярного мира, тенденция на формирование крупных устойчивых региональных и межрегиональных объединений пробивала себе дорогу добрые два десятилетия. Наряду с самым крепким Евросоюзом укрепилось влияние стран АСЕАН. Неплохо себя чувствуют страны, объединенные в Америке МЕРКОСУР. Среди неудачных проектов – НАФТА, где США пытались объединить Северную Америку. Совсем недавно – новый импульс регионального объединения – это появление объединения, которое называют АСЕАН+, когда 15 государств Юго-Восточной Азии, включая таких гигантов как Китай, лидеров региона Австралию, Японию и Корею, образовали одну из самых крупных зон экономического сотрудничества и инвестиций. Это больше, чем торговая зона с населением в 2,2 миллиарда и третью мирового ВВП», - отмечает эксперт.

Самым большим вызовом в этой связи является то, что активным модератором этих объединений становятся теперь не Соединенные Штаты, не Великая Британия, до сих пор объединяющая, пусть номинально, но большое содружество, - а новый лидер, Китай.

«Китай становится главным раздражителем не только в торговых войнах, технологической конкуренции, но и еще как полюс. Он предложил альтернативную стратегию по выравниваю развития стран, которые еще вчера были колониями европейских метрополий, а наше время были жертвами политики неоколониализма», - отмечает Ермолаев.

Напомним, Ермолаев рассказал о перспективных на сегодняшний день новых геопроектах.

Ранее Politeka сообщала, что Бизяев рассказал о внутреннем противостоянии в Европе.