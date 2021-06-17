Тарифная комиссия НКРЭКУ в очередной раз отказалась прекратили махинации трейдеров с ценами на электрическую энергию.

Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко.

«На утреннем заседании нелегитимна НКРЭКУ установила предельные цены на электроэнергию – так называемые прайс-кэпы – на уровне цен, действовавших последние 3 месяца до момента запуска рынка. Это какой - то непутевый экскурс в историю, чтобы замылить глаза и дать возможность трейдерам еще немного заработать», - прокомментировал нардеп решение комиссии на своей странице в Facebook.

Решение о пересмотре прайс-кэпов Кучеренко назвал возвращением к практике использования формулы «Роттердам+», которая действовала до июля 2019 года. Однако это решение, по его словам, ни одним вином не обозначит на ценовых махинациях приближенных к комиссии трейдеров.

«5 лет прошло с введения формулы и снова мы по сути к ней пришли – браво. Здесь стоит напомнить, что часть нынешних членов НКРЭКУ – в том числе Тарасюк - в 2016 лично ставили подписи под формулой «Роттердам+». Так что ничего удивительного здесь нет.

Удивительно только, как в ОП до сих пор терпят махинации мощной пары "рулевой" украинской энергетики "Герусов-тарасюков» и их бизнес-партнеров трейдеров», - подчеркнул нардеп.

Напомним, в конце мая Министерство энергетики призвало НКРЭКУ пресечь схемы и махинации с ценами на рынке электроэнергии, которые привели к миллиардные убытки «Энергоатома» и других государственных компаний.

НКРЭКУ признала, что на рынке существуют махинации с ценами только 2 июня, однако отказалась их остановить по требованию Минэнерго.

10 июня Минэнерго повторно призвало НКРЭКУ прекратить махинации, однако в ответ глава комиссии Валерий Тарасюк обвинил госкомпанию «Энергоатом» в неэффективности, а Минэнерго в непрофессионализме.

16 июня НКРЭКУ опять отказалось выполнять рекомендации Минэнерго, которые были призваны остановить махинации трейдеров с перепродажей электроэнергии государственных компаний.