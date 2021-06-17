Политолог Виктор Таран в своем блоге «Таран VLOG» рассказал о важных для Украины тезисах, которые были озвучены на саммите НАТО и объяснил, что предшествовало этому решению.

Таран рассказал, что НАТО подтвердило решение что Украина станет членом Альянса, путем выполнения Плана действий по членству - ПДЧ. Он пояснил, что ПДЧ - это программа из пяти пунктов, где рассматривают политические, экономические вопросы страны, ее оборону, военный потенциал, ресурсы, безопасность и правовые вопросы.

«НАТО уверяет в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины, продолжит поддерживать Украину в противодействии гибридным угрозам со стороны России и требует вывести российские войска из оккупированного Крыма и части Донбасса. Очень важно, что этот сигнал прозвучал накануне встречи Путина и Байдена», - считает Таран.

Таким образом, говорит политолог, нивелируются любые попытки шантажа со стороны Путина относительно вступления Украины в НАТО, а Байден в свою очередь сможет ссылаться на коллективное решение. Причиной такого решения, по словам Тарана, стала чрезмерная угроза со стороны России для Европы - взрывы складов, дипломатические конфликты, события последнего года в Беларуси.

«Впрочем, радоваться еще точно рано, ведь выполнение ПДЧ для Украины - это фактически реформы в экономической сфере от свободного рынка до антимонопольного пакета», - отметил Таран.

Он добавил, что речь идет об антикоррупционном пакете, развитии эффективности государственных институтов, инфраструктуре - от дорожного покрытия до транспорта, судебной реформе и блоке безопасности - от государственных закупок до реформы СБУ и полного перехода армии на стандарты НАТО.

«И даже выполнение этих пунктов не является гарантией вступления Украины в НАТО, поскольку такое решение в первую очередь политическое. Речь идет о том, способны ли будут политические лидеры Европы пойти на новый уровень конфронтации с РФ», - заявил Таран.

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