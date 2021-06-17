Глава политической партии “Рідна країна” Николай Томенко в эфире программы “Что дальше” с Русланом Бизяевым на канале “Знай24” рассказал, в чем парадокс западных реформ.

"Парадокс заключается в том, что большое количество так называемых европейских или западных реформ ни в одной стране мира не реализовывалось. То есть, над нами экспериментируют, но это полный абсурд. Что, например, я имею властные полномочия, несу ответственность в управлении образованием за принятие решений, и получаю вдвое или втрое меньше, чем вы в директорате, вы агент реформ. И вы пишете, что надо делать. Это глупость полная. Вы же ничего не подписываете", - сказал Николай Томенко.

Он отметил, что нужно убеждать европейских партнеров, которые давали средства, что это неправильный ход.

"Не может быть двухуровневая система оплаты в одном министерстве. Это конфликт заложен. И там полномочия, а там полномочий нет... С точки зрения реформ нам надо сказать: "Хорошо, вы предложили нам структуры, где больше всего получают люди. И каков результат? У вашего НАБУ, или у вашего НАЗК, и так далее". Во-первых, дублирование функций. Или нужно что-то сокращать, или что-то забирать", - добавил Томенко.

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