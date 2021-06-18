Три трейдера-посредника на рынке электроэнергии, связанные непосредственно с руководителем тарифной комиссии НКРЭКУ Валерием Тарасюком, в 2020 году освоили половину всей выручки государственной компании «Энергоатом»

Об этом заявил руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак.

«Только эти три компании, три прокладки, которые за год на закупке электроэнергии по дешевке и продаже нам с вами подороже, заработали 25 млрд грн. Практически 50%выручки «Энергоатома», хотя «Энергоатом» -- это 55% всей электроэнергии в Украине. А ребята за год освоили 50%. Скажите мне просто пожалуйста, вот эти три прокладки, вот эти три так называемых трейдера, которые ведут точную коррупционную деятельность могут существовать без прикрытия сверху?», - заявил Спивак в эфире телеканала Украина24.

Он подчеркнул, что все эти три компании – «Новая энергетическая компания», «Энерго Сбыт Транс», «Энерджикс» - имеют непосредственное отношение к руководителю НКРЭКУ.

«Одна компания связана с экс-коллегой Валерия Тарасюка, вторая компания – друг Валерия Тарасюка, третья компания – муж одной из руководителей тарифной комиссии НКРЕКУ. Это ж я не придумал. Скажите пожалуйста, это коррупция в чистом виде, это мародерство в чистом виде. Это коррупция в особо крупных размерах. Где РНБО, где СБУ, где аресты, где задержания?», - добавил Спивак.

Напомним, НКРЭКУ официально признала махинации на рынке электроэнергии лишь 2 июня после обращений Министерства энергетики.

Однако комиссия официально отказалась менять правила работы рынка для прекращения таких махинаций, ограничившись намерением в ручном режиме следовать за трейдерами. Все предложения Министерства энергетики комиссией были проигнорированы. Позже глава НКРЭКУ обвинил руководство «Энергоатома» в неэффективности.

По расчетам экономистов, только в мае, из-за ценовых махинаций трейдеров, государственных «Энергоатом» недополучил 120 млн евро (4 млрд грн), что равно трети всего бюджета компании на капитальные инвестиции.