В программе «Что дальше?» с Русланом Бизяевым на канале «Знай24» глава политической партии «Рідна країна» Николай Томенко назвал два момента, в которых украинские чиновники допустили ошибки

Как говорит политик, сегодня украинские чиновники стали космонавтами. Он объясняет, что ни в одной нормальной стране мира мелкий менеджер олигарха не может занять пост министра. Тем не менее, подчеркивает Томенко, в Украине такую ​​ситуацию довольно легко представить.

«Люди вообще не понимают, они живут в другой стране. Они в космосе живут», - убежден он. Так же, объясняет Томенко, чиновники не могут понять, как зарплата профессора киевского университета может составлять 12-15 тысяч гривен.

Политик отмечает, что сегодня чиновники потеряли систему управления. В частности, объясняет он, никто из министров не знает людей, которые занимаются этим на уровне областей, департаментов и управлений. «То есть, может какое-то селекторное совещание премьер проведет в онлайне. Они в регионы не ездят. Они с живыми людьми не встречаются...», - отмечает Томенко.