В программе «Что дальше?» с Русланом Бизяевым на канале «Знай24» глава политической партии «Рідна країна» Николай Томенко назвал два момента, в которых украинские чиновники допустили ошибки
Как говорит политик, сегодня украинские чиновники стали космонавтами. Он объясняет, что ни в одной нормальной стране мира мелкий менеджер олигарха не может занять пост министра. Тем не менее, подчеркивает Томенко, в Украине такую ситуацию довольно легко представить.
«Люди вообще не понимают, они живут в другой стране. Они в космосе живут», - убежден он. Так же, объясняет Томенко, чиновники не могут понять, как зарплата профессора киевского университета может составлять 12-15 тысяч гривен.
Политик отмечает, что сегодня чиновники потеряли систему управления. В частности, объясняет он, никто из министров не знает людей, которые занимаются этим на уровне областей, департаментов и управлений. «То есть, может какое-то селекторное совещание премьер проведет в онлайне. Они в регионы не ездят. Они с живыми людьми не встречаются...», - отмечает Томенко.
Итак, это те два момента, утверждает политик, в которых украинские чиновники допустили ошибки. Томенко подчеркивает, что чиновники сами виноваты: они оторвались от своего же народа, они отпустили местных чиновников, на чем и возник конфликт.
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Напоминаем, Томенко заявил, что у западных реформ есть парадокс.
Ранее Politeka сообщала о том, что Томенко заявил, что поддерживает налоговую амнистию.