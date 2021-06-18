Очередное повышение зарплаты чиновникам Национальной тарифной комиссии НКРЭКП обойдется налогоплательщикам в 300 млн грн.

Об этом сообщил народный депутат, лидер Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

«Более чем в 300 млн грн средств налогоплательщиков обойдется очередное повышение зарплат членам НКРЭКП. Что больше последний зарплатный транш для ВСЕХ работников угольных госпредприятий. Вместо того, чтобы заплатить людям заработанные ими деньги, власть позволяет дельцам из НКРЭКП по три раза в год поднимать себе зарплаты», - отметил Волынец на своей странице в Facebook.

Нардеп подчеркнул, что за год зарплата чиновников НКРЭКП выросла на 47%.

«Сделки, схемы, импорт электроэнергии из России, лоббизме российских интересов на украинском энергорынке... Все что убивает украинскую энергетическую независимость, веру энергетиков, угольщиков, уранщиків в социальную справедливость здесь, на родине, должно быть разоблачено и ликвидировано», - подытожил Волынец.

Напомним, на заседании 23 июня НКРЭКП планирует пересмотреть смету на 3 квартал 2021 года. Планируется, что расходы на заработную плату по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возрастет на 47%.

На 2021 году члены НКРЭКП решили повысить себе заработную плату в 1,5 раза, увеличив бюджетное финансирование до 700 млн грн в год. В 2020 году их зарплата выросла в 2 раза до в среднем 2,1 млн грн.

Кроме роста зарплат, НКРЭКУ практикует премирование членов комиссии с 50% должностного оклада каждые 3 месяца. Последняя премия в размере 1,25 млн грн была утверждена в конце апреля.