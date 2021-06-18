Президенты Америки и России во время недавней встречи говорили, в том числе, и о сотрудничестве в Арктике. Политический консультант Дмитрий Джангиров, характеризуя результаты беседы Байдена с Путиным, коснулся этой темы в программе Руслана Бизяева «Культ личности».

«Россия, с точки зрения Запада, получает конкурентное преимущество, потому что в ситуации таянья льдов Северный морской путь становится постепенно альтернативой Суэцу. Перевозить только уголь и при Иосифе Виссарионовиче могли по Северному морскому пути. И Крымский мост за три месяца тоже были способны построить, причем делали это женщины, дети, старики и выздоравливающие солдаты», - говорит он.

Понятно, что американцы говорят про свой доступ к Арктике, объясняет эксперт.

«Мы понимаем, что когда начинается спор между Европой, США и Россией об Арктике, между строк читается: «А может, мы так договоримся, чтобы китайцев туда не пустить?». В свое время Россия демонстративно, не отвечая на китайские предложения о возможности инвестиций, позитивно откликалась на возможность инвестиций южнокорейских и японских. И они с точки зрения вхождения в проекты по Северному морскому пути не являются конкурентами России. Другой масштаб, в первую очередь, военно-морских сил», - отмечает аналитик.

Он видит готовность России вести переговоры о вопросах стабильности и сотрудничества в Арктике.

«Путин сказал, что Арктика – это прерогатива России пускать туда партнеров, но мы ею не злоупотребляем. Это означает: давайте договариваться. Можно договариваться, и эта тема будет развиваться», - отмечает Джангиров.

Напомним, Арктические стратегии - это не просто амбиции отдельных государств, - Ермолаев.

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