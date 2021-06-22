Политолог Максим Яли в своей программе «Контрольный удар» рассказал об аспектах саммита в Женеве. По его словам, президенты остались довольными переговорами.

«Для избирателей демократов Путин лично и Россия, начиная с 2016, а именно президентских выборов, являются главным противником и причиной всех неудач, как на международной арене, так и дестабилизации внутренней ситуации в США. Поэтому всё это забыть и перевернуть страницу одним махом даже при большом желании Байден не мог», - отметил Яли.

Эксперт рассказал, что либеральные американские СМИ, которые симпатизируют Демократической партии США, указывали, что Байден занимал лидирующую позицию на переговорах и порицал Путина.

«Российская пропаганда делала акцент на том, как здорово выглядел Путин и на сколько он моложе и насколько прекрасно он отвечал на вопросы в отличии от Байдена, который действительно выглядел уставшим. Это неудивительно, ведь у Байдена за спиной было 3 крупных саммита с европейскими партнерами и G7, а также главным антагонистом в лице Путина», - отметил Яли.

Как отметил политолог, оба президента остались довольными встречей и её конструктивностью. По словам эксперта, было заметно, что президенты не могли озвучить все аспекты их договоренностей.

«Не случайно Джозеф Байден в заключении своей конференции отметил, что он даёт от 3 до 6 месяцев на реализацию этих договоренностей, а далее – посмотрим. Что же касается темы Украины и варианта завершения конфликта на Донбассе, то в этом плане Байден лишь в одной фразе подчеркнул, что эта тема обсуждалась. Путину на тему Украины задали вопрос российские журналисты и он подробно остановился в ответе на этот вопрос», - рассказал эксперт.

Напомним, на Politeka Яли сказал, что в Украине наконец осознали угрозу Северного потока-2.

Ранее для Politeka Яли рассказал о перспективе Украины по добыче газа.