Общественный деятель, предприниматель, в прошлом – председатель Черниговской ОГА Андрей Прокопенко рассказал в программе Геннадия Друзенко «Конституционная кухня», какие полномочия должны быть у представителей власти на местах.

«Ключевой миссией должно быть стратегическое развитие региона. Каждая община мыслит в рамках своей небольшой территории. То, что им сейчас передают полномочия распоряжаться земельными ресурсами, нагружают другими полномочиями, не давая ресурсы – это задача, которую должны решать совместно Камин и Верховная Рада. Нужно увеличить финансовые возможности для местного самоуправления, чтобы была возможность переварить те полномочия, которые добавили», - говорит он.

Это может быть председатель ОГА или префект, - независимо от того, как они будут называться, объясняет Прокопенко.

«Но они отвечают за стратегическое развитие региона. Также они должны инициировать изменения в нормативные документы и так далее. На сегодня они эти полномочия имеют, но не очень активно их используют. Я, когда был председателем облгосадминистрации, этим активно пользовался. Мы постоянно писали какие-то письма, инициировали изменения для того, чтобы Черниговскую область развивать», - объясняет экс-чиновник.

«Поэтому я бы сконцентрировал деятельность именно на стратегическом направлении, которое бы задавало вектор развития всего региона. А дальше, уже выстраивая нормальные отношения с местным самоуправлением и бизнесом, аккумулировал ресурсы на достижение этих целей. Как государственные, так и местные», - уточняет он.

Напомним, Украинцы – естественное сообщество, которое не любит иерархию, - Винницкий.

Ранее Politeka сообщала, что Политолог рассказал, развивает ли украинская власть государство.