Политолог Тарас Загородний в своём блоге заявил, что Запад строит с нами не партнерские, а клиентские отношения. По его словам, Украина заслужила быть членом ЕС и НАТО больше, чем некоторые страны участницы.
«В этом контексте я поддерживаю, каким тоном начали разговаривать (критика Запада от Зеленского, - ред.). Начали требовать от них конкретных результатов. А то, знаете, мы самые коррумпированные и так далее, но подождите, у меня вопрос – а кто у нас контролирует НАБУ и антикоррупционную вертикаль, а кто её формировал? Это же ваши люди», - отметил Загородний.
Как отметил политолог, по мнению Запада, главный сдерживающий фактор интеграции Украины в ЕС это коррупция. Но, по словам эксперта, антикоррупционная система в Украине создана в большей степени Западом.
«Если они хорошо работают, то где посадки? У вас же уже всё есть. Хитрость всех разговоров, что мы самые коррумпированные не только, чтобы заставить нас чувствовать себя неполноценными, а еще, кто сказал, что они хотят борьбы с коррупцией? А я скажу, что это необязательно, потому что где наши коррупционеры деньги хранят? На Западе», - отметил политолог.
По словам эксперта, Запад устраивает такой расклад, потому что таким образом они выводят из нашей страны деньги, наполняя свои банки деньгами коррупционеров.
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«Хватит. Давайте будем серьёзно строить отношения партнерские, а не клиентские. Будем требовать от вас то, что вы от нас требуете, потому что то, что вы устраиваете в нашей стране, это «бандустан», по другому я не могу назвать эту колониальную политику – она неприемлема. Тем более украинцы своей борьбой за европейский выбор заслужили быть в составе ЕС и НАТО больше, чем некоторые страны, которые получили право быть членами ЕС только из-за истории», - отметил эксперт.
По словам политолога, украинцы борются за свою независимость, а Запад, по его словам, играет за спиной с Россией, а потом критикует Украину.
Напомним, Politeka публиковала слова Загороднего, что электорат Порошенко считает Зеленского, мягко говоря, неприемлемым человеком для себя.
Ранее на Politeka Загородний оценил шансы Зеленского быть услышанным Байденом.