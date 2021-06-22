Политолог Тарас Загородний в своём блоге заявил, что Запад строит с нами не партнерские, а клиентские отношения. По его словам, Украина заслужила быть членом ЕС и НАТО больше, чем некоторые страны участницы.

«В этом контексте я поддерживаю, каким тоном начали разговаривать (критика Запада от Зеленского, - ред.). Начали требовать от них конкретных результатов. А то, знаете, мы самые коррумпированные и так далее, но подождите, у меня вопрос – а кто у нас контролирует НАБУ и антикоррупционную вертикаль, а кто её формировал? Это же ваши люди», - отметил Загородний.

Как отметил политолог, по мнению Запада, главный сдерживающий фактор интеграции Украины в ЕС это коррупция. Но, по словам эксперта, антикоррупционная система в Украине создана в большей степени Западом.

«Если они хорошо работают, то где посадки? У вас же уже всё есть. Хитрость всех разговоров, что мы самые коррумпированные не только, чтобы заставить нас чувствовать себя неполноценными, а еще, кто сказал, что они хотят борьбы с коррупцией? А я скажу, что это необязательно, потому что где наши коррупционеры деньги хранят? На Западе», - отметил политолог.

По словам эксперта, Запад устраивает такой расклад, потому что таким образом они выводят из нашей страны деньги, наполняя свои банки деньгами коррупционеров.

«Хватит. Давайте будем серьёзно строить отношения партнерские, а не клиентские. Будем требовать от вас то, что вы от нас требуете, потому что то, что вы устраиваете в нашей стране, это «бандустан», по другому я не могу назвать эту колониальную политику – она неприемлема. Тем более украинцы своей борьбой за европейский выбор заслужили быть в составе ЕС и НАТО больше, чем некоторые страны, которые получили право быть членами ЕС только из-за истории», - отметил эксперт.

По словам политолога, украинцы борются за свою независимость, а Запад, по его словам, играет за спиной с Россией, а потом критикует Украину.

Напомним, Politeka публиковала слова Загороднего, что электорат Порошенко считает Зеленского, мягко говоря, неприемлемым человеком для себя.

Ранее на Politeka Загородний оценил шансы Зеленского быть услышанным Байденом.



