В отчетах национальной разведки США четко указано, что они воспринимают Россию как реальную военную угрозу. Такую тему обсудил эксперт украинского института будущего Илия Куса с экспертом по международной и внутренней политике Юрием Романенко в программе «Романенко беседы» на Youtube.
«Эта угроза, по их мнению, идет в трех направлениях - это космос, особенно в сотрудничестве с Китаем, высокоточное оружие и ядерное оружие, то есть там, где Россия может даже имеет преимущество над США, особенно в вопросе модернизации ядерного арсенала. США сами признавались, что они отстают от русских», - сказал он.
Куса считает, что именно поэтому этот вопрос стратегической безопасности оказался на саммите и реально США обеспокоены тем, что нет никаких сдерживающих механизмов, а отношения уходят в ноль и чем дальше, тем больше возникает риск разных инцидентов как во времена холодной войны.
«Тема по Арктике тоже очень важна, потому что она затрагивает непосредственно экономические, коммерческие и геополитические интересы России и США. Есть информация, что в Арктике находятся колоссальные залежи нефти, газа и других ресурсов. Население России в арктическом поясе - это 40% мирового населения Арктики в целом и юридическая позиция России по Арктике наиболее выгодна», - подчеркнул он.
Куса сказал, что Арктика дает доступ к северному морскому пути, который из-за изменения климата становится сейчас доступным для перевозок. И если в него вложить деньги и его развивать, он может стать очень хорошей альтернативой Суэцкого пути, считает он, и это очень серьезно меняет глобальную логистику.
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«Для России это чистый бизнес, благодаря которому они могут подняться в перспективе», - резюмировал он.
Напоминаем, Politeka сообщала со слов Романенко, что понятно, что Россия ведёт себя неправильно, но и Украина действует не как страна, которая находится в смертельной опасности.
Также ранее Романенко рассказывал о расследовании Бигуса.