Нормы законопроекта о промышленных выбросах (№4167) не должны быть жестче, чем того требуют директивы ЕС. В Украине жесткое регулирование экосферы приведет лишь к усилению коррупции.



Об этом заявил гендиректор Центра экологии и развития новых технологий Владислав Антипов.



По его словам, в законопроекте о промвыбросах (4167) авторы прописали более жесткие требования, чем требует 75-я директива Евросоюза, что, на взгляд эколога, не является целесообразным и может спровоцировать усиление коррупции в экологической сфере.



«Если он будет принят не в правильной форме, если он будет принят слишком жестко, то бизнесу в коррумпированной стране будет выгодней просто заниматься коррупцией, а не выполнять нормы. Регулирование должно выполняться правильно, выполнимо. Тогда оно будет работать. Только в этом случае», - подчеркнул Антипов.



Ранее директор GMK Center Станислав Зинченко заявил, что для проведения экомодернизации промышленности необходимы инвестиции, финансовые стимулы и помощь от государства.



В свою очередь народный депутат Украины Сергей Магера заявил, что доработанный законопроект №4167 должен учитывать реалии и возможности украинской промышленности, предусматривать механизмы государственной финансовой поддержки экомодернизации, и отвечать принципам локализации производства, особенно в вопросах внедрения справочника наилучших технологий.



Напомним, 21 мая Верховная Рада второй раз провалила законопроект о предотвращении, уменьшении и контроле загрязнения, возникающего в результате промышленной деятельности (№4167), его отправили на доработку.