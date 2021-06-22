В Верховной раде зарегистрировали законопроект №5600-3 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторых законодательных актов Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений», который является альтернативой правительственному проекту и, по словам авторов, обеспечит «реальную сбалансированность бюджетных поступлений»

Так, в частности, альтернативный проект предусматривает увеличение уплаты акцизного налога на 5% на спирт этиловый и другие спиртовые дистилляты, алкогольные напитки и пиво. Также предлагается установить ограничения в 12 лет для переноса убытков прошлых лет, а продажу более двух объектов недвижимости в течение года облагать налогом по ставке 18%.

Ставки экологического налога авторы предлагают повысить на 5%, кроме налога за выбросы двуокиси углерода (СО2) (с 10 грн/т до 30 грн/тонну), и налога за сбросы в водные объекты (в 5 раз, постепенно до 2029 г).

Что касается земельных налогов, то законопроект предлагает освободить от уплаты земельного налога земли железнодорожного транспорта.

«Принятие этого законопроекта позволит обеспечить дополнительные поступления в государственный бюджет и существенно улучшит экономическую ситуацию в стране», - сказано в пояснительной записке к проекту.

Напомним, правительство подготовило и вынесло на рассмотрение в ВР законопроект №5600, которым повышаются практически все виды налогов и сборов в Украине. Против этого проекта выступила Европейская Бизнес Ассоциация: она призвала его отклонить, поскольку он препятствует развитию экономики. Как отметили в ЕБА, бизнес-среда имеет много замечаний к этому законопроекту, ведь документ не проходил общественного обсуждения и не согласовывался с крупнейшими бизнес-ассоциациями Украины.

По оценке экспертов компаний-членов Американской торговой палаты, предложенные правительством изменения в Налоговый кодекс являются неприемлемыми для бизнес-среды, ведь приведут к усилению фискального давления на добросовестных налогоплательщиков и ухудшение инвестиционной привлекательности Украины.