Продление весной экспортной пошлины на металлолом не сдержало его массовый экспорт из Украины. Уже летом металлурги могут столкнуться с дефицитом лома и остановить сталеплавильные мощности, если власти страны не примут дополнительных мер защиты своих производителей

Об этом идет речь в материале «Угроза дефицита: Временный запрет обуздает растущий экспорт металлолома» на сайте Минпром.

По мнению экспертов, Украине уже сейчас необходимо принимать меры, чтобы металлурги не столкнулись с дефицитом сырья.

«Должно быть или повышение пошлины, но ее действие было продлено совсем недавно, или же какая-то временная мера, возможно даже через СНБО или другой орган о временном запрете экспорта лома», - считает президент «Укрметаллургпрома».

Сегодня многие страны уже ввели различные заградительные меры для вывоза металлолома из своих стран. Россия установила минимальную пошлину на экспорт металлолома в 70 евро/тонну, Малайзия установила экспортную пошлину в размере 15%, а Армения вообще ввела полугодичный запрет на какой-либо вывоз из страны данного вида сырья. Также ограничительные меры вводились со стороны Аргентины, Армении, ЮАР и ОАЭ.

Даже в Евросоюзе все чаще говорят о необходимости ограничения экспорта: этот вопрос активно лоббирует европейская сталелитейная ассоциация EUROFER. По словам главы организации Акселя Эггерта ограничение поставок лома в страны не соответствующие европейским экологическим стандартам, будет способствовать достижению климатической цели по сокращению парниковых газов.

Эксперты отмечают, что если Украина вслед за другими странами продолжит введение ограничительных мер относительно экспорта металлолома, то жесткой реакции на это не последует. "Наши торговые партнеры на это отреагируют нормально, потому что никто не пострадает кроме Турции, но последняя тоже должна понимать, что имея заградительные пошлины на наши товары, и в частности на металлопродукцию вряд ли она может предъявлять к Украине какие-либо претензии, если мы временно решим вообще ограничить экспорт лома", - уверен Каленков.

Ранее о необходимости ввести на два года мораторий на экспорт лома говорил председатель правления "Интерпайп Втормет" Валентин Макаренко. А народный депутат, член парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский заявил, что пошлина на экспорт металлолома позволит Украине сохранить европейский экологический курс и сохранить десятки тысяч рабочих мест.