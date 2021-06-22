В своей программе «Контрольный удар» политолог Максим Яли поделился своими мыслями относительно саммита в Женеве. В частности он заявил, что никто не вышел из саммита победителем, а президент РФ решил больше своего времени уделить западной прессе.

Как говорит ведущий, этот саммит - не о победителях и побежденных. Он объясняет, что встреча состоялась после довольно долгого подготовительного артобстрела в СМИ США и РФ, а потому и Байден, и Путин имели другую цель. «Поэтому здесь никому предпочтение дать нельзя», - подчеркивает политолог.

По мнению Яли, было и так понятно, что президенты будут говорить больше для внутренних аудиторий своих государств. Он добавляет, что такой же понятной и была позиция Соединенных Штатов и в целом всего Запада к политике РФ. В частности, как говорит эксперт, западные страны четко обозначили эту свою позицию в декларациях по итогам саммита G7 и НАТО.

«Обе стороны накануне встречи заявляли, что не ждут никакого прорыва и серьезной перезагрузки взаимоотношений между двумя странами», - подчеркивает Яли и добавляет, что так и произошло.

Попутно политолог напоминает о своем прогнозе по поводу этого саммита: о возможных договоренностях вряд ли объявят публично. Итак, он делает вывод, что его предсказание сбылось.

Сначала пресс-конференцию, отмечает Яли, дал президент РФ. «Я бы больше внимания уделил его психологическому и эмоциональному состоянию, что было намного более красноречивым, чем те четкие тезисы, которые он чеканил», - утверждает эксперт. В частности, он отмечает, что Путин действительно с удовольствием отвечал на вопросы западных журналистов. «Пресс-конференцию Путина можно смело называть пресс-конференцией для западных СМИ», - подчеркивает политолог.

Напоминаем, Яли рассказал, чем закончится крестовый поход Зеленского против олигархов.

Ранее Politeka сообщала о том, что Яли рассказал, выйдет ли фильм о "вагнеровцах".



