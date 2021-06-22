Производство электроэнергии на атомных электростанциях (АЭС) за 1-21 июня увеличилось на 6,7% до 4,4 млрд кВт часов по сравнению с прогнозным планом.

Об этом сообщил Системный оператор НЭК «Укрэнерго».

По прогнозному балансу АЭС должны были за первые три недели июня произвести 4,1 млрд кВт часов, зато фактический отпуск составил 4,4 млрд кВт часов.

Доля АЭС в максимальные часы нагрузки на энергосистему колебалась в пределах 50-55%. В ночные часы доля АЭС достигала 72% (04:00 11 мая).

Напомним, из-за аномального обвала цен, вызванных махинациями трейдеров на рынке электрической энергии, НАЭК «Энергоатом» вынужден был оптимизировать работу АЭС. Энергоблок Запорожской АЭС был временно планово приостановлен, что позволило снять балансовые ограничения с других АЭС компании.

Государственный НАЭК "Энергоатом" является крупнейшим производителем электроэнергии в Украине с долей производства на уровне 52%. Компания управляет 4 АЭС общей установленной мощностью 13 825 МВт.