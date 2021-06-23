Введением акцизного сбора на производство «зеленой» электроэнергии власть уничтожает инвестиционный климат в стране и ставит под угрозу евроинтеграционный курс

Об этом в эфире канала «Украина 24» заявил народный депутат, член комитета по вопросам антикоррупционной политики Владимир Кабаченко.

"Международные обязательства на сегодня очень четкие. Украина должна перейти на 20% электроэнергии, которая должна быть произведена из возобновляемых источников энергии. И поэтому, если мы все-таки идем в Евросоюз, мы должны это правило уважать. Другого выхода просто нет", - сказал Кабаченко.

Он напомнил, что государство все еще не выполнило своих обязательств по погашению задолженности перед инвесторами в «зеленую» энергетику, что должно было сделать в соответствии с подписанным между ними и правительством Меморандумом. Зато предлагает ввести акциз на зеленую электроэнергию, предусматриваемый законопроектом 5600, который правительство подало в парламент.

«С одной стороны, государство сегодня виновата этим компаниям, частным и иностранным инвесторам, сумму более 16 миллиардов гривен. С другой стороны, сейчас по сути государство увеличивает акциз. И поэтому, из каких денег иностранный инвестор может платить акциз, если государство ему должна больше чем за год стоимость электроэнергии, которые были произведены именно из этих возобновляемых источников энергии?», - пояснил Кабаченко.

По его мнению, если депутаты примут предложенное правительством введение акциза на «зеленую» электроэнергию, инвесторы обратятся в международный арбитраж, и это фактически разрушит инвестиционный климат страны.

«Если в арбитражах будет 10 исков, мы можем забывать об иностранных инвестициях на территории Украины, мы можем забывать о інвестнянь, мы можем забывать о деятельность Инвест Юкрейн, мы можем забывать абсолютно все возможные фонды, которые мы на сегодня еще в каком размере продолжаем все-таки привлекать в экономику Украины», - считает Кабаченко.

Ранее Американская торговая палата (АСС) и Европейская Бизнес Ассоциация призвали отклонить законопроект о налоговых изменений (№5600), отметив, что его принятие увеличит фискальное давление на бизнес и негативно повлияет на экономику и ухудшит инвестиционный климат страны.

Напомним, Кабинет министров в начале июня зарегистрировал законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на "зеленую" энергию в Украине по ставке 3,2%.

Ранее во время обсуждения проекта закона профильные ВИЭ ассоциации заявляли, что введение акцизного налога на "зеленую" электроэнергию де-факто ухудшает условия экономической деятельности производителей ресурса из возобновляемых источников, является грубым нарушением прав инвесторов, повредит инвестклимату и сделает невозможным привлечение средств в новые экологические проекты.

28 апреля стало известно, что компания Modus Energy, которая находится в собственности граждан Литвы, подала иск против Украины из-за того, что государство не выполняет свои обязательства по выплатам за произведенную электроэнергию и вынуждает компанию пойти на изменения правил, которые сокращают ее доходы. В арбитраже она требует от государства вернуть ей 10,5 млн евро. По информации юристов, к аналогичному иску готовится еще 10 компаний.