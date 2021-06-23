Положительный эффект от остановки импорта электрической энергии из России и Беларуси за месяц составил 200 млн грн

Об этом сообщил народный депутат, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко.

«Мы добились принятия соответствующего закона, заставили основного лоббиста российского импорта – тарифную комиссию НКРЕКП — его выполнить. И уже сейчас эти 200 млн грн остались в украинской экономике. Не были отправлены в страну-агрессор и режим Лукашенко на финансирование гибридной войны против Украины", - подчеркнул нардеп.

Он подчеркнул, что запрет на импорт тока из России и Беларуси действует лишь до 1 октября 2021 года.

"Поэтому сейчас наша главная задача-заставить чиновников НКРЭКУ полностью остановить закупку тока до тех пор, пока украинская энергосистема не будет интегрирована в единую энергосеть Европейского Союза. Над этим и работаем! Это отвечает нашим национальным интересам",-добавил экс-глава СБУ.

Напомним, 26 мая НКРЕКП приняла решение ограничить импорт всего на 4 месяца, вопреки требованиям закона, который предусматривает запрет как минимум до конца 2021 года.

Временное решение комиссии раскритиковали народные депутаты, требуя полного запрета. Также за полный запрет импорта выступило Минэнерго.

С начала 2021 года Украина импортировала из России и Беларуси 700 млн кВт часов на сумму более 1 млрд грн.

Импорт стал одной из причин рекордной убыточности государственных энергетических компаний. В частности НЭК «Укрэнерго» 2020 год закончило с убытком 27,5 млрд грн. Долги компании превышают 30 млрд грн.