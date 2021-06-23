Украина не должна бездумно копировать экологические нормы ЕС, мы должны учитывать наши реалии при подготовке законодательства. Об этом заявила президент Всеукраинской общественной организации «Живая планета» Светлана Берзина.

"В европейском законодательстве, европейской практике есть соответствующие органы, которые обеспечивают управление справочниками лучших доступных технологий, и проводят исследования. Вопрос – мы что, Зимбабве, у нас что, нет наших технологий, наших производств? Мы планируем переводить Ндтмы с европейских брефов! Этого не делает никто, даже тот, кто имплементирует требования 75-й директивы», - рассказала Берзина.

Она также добавила, что предложенным властями законопроектом о промышленных выбросах (№4167) не регулируется вопрос управления справочником лучших доступных технологий и методов (НДТМ).

"В этом законе вообще не урегулировано, откуда берутся Ндтмы как документ, кто руководит этим документом, каким образом они должны пересматриваться. Предусмотрено, что раз в восемь лет почему-то будут пересматриваться выводы из Ндтмов. Но непонятно, кто будет управлять этим документом», - отметили Берзина.

Ранее народный депутат, член комитета ВР по вопросам экономического развития Людмила Буймистер заявила, что законопроект о снижении промышленных выбросов должен быть отклонен, поскольку не имеет ничего общего с защитой экологии и направлен на уничтожение промышленности.

В то же время заместитель председателя парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский считает, что Украина не должна брать на себя нереалистичные обязательства относительно сроков проведения экомодернизации, и должна оказать поддержку промышленности, как это делают страны ЕС.

Напомним, 21 мая Верховная Рада во второй раз провалила законопроект О предотвращении, уменьшении и контроле загрязнения, возникающего в результате промышленной деятельности (№4167), его отправили на доработку.