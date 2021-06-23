За все время расследования ни одна государственная экспертиза не смогла установить ущерб от действия формулы «Роттердам+».

Об этом сообщил старший прокурор группы прокуроров САП Денис Демкив в интервью изданию «РБК-Украина».

«Все экспертные учреждения всеукраинского уровня не смогли подтвердить наличие убытков. Ни один контролирующий орган не смог установить конкретное нарушение, что привело к убыткам», - отметил прокурор, аргументируя причины своего решения закрыть дело в части подозреваемых.

Он отметил, что сама формула признана законной решения высшей судебной инстанции – Верховного суда Украины.

"Постановление №289 от НКРЭКУ, которым внедрялась формула «Роттердам+», неоднократно оспаривалось в судах. Она прошла все инстанции, в том числе Верховный суд и ни разу не была отменена. Не было установлено нарушений ни по форме, ни по содержанию», - подчеркнул прокурор Демкив.

Напомним, 20 мая САП уже в четвертое закрыла дело «Роттердам+» из-за отсутствия в нем состава преступления. Первый раз дело было закрыто еще 27 августа 2020 года. Затем аналогичные решения принимались в январе и марте 2021 года.

Эти решения также были подтверждены Офисом генерального прокурора и высшим Антикоррупционным судом Украины.

Расследование дела "Роттердам+" длилось более 4 лет. В этот период было проведено более 10 государственных и международных экспертиз, которые все подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы.

Соответственно, в ходе расследования не были установлены ни убытки от действия формулы, ни пострадавшие.