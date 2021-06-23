Нужен ли Путину результат, или Минские соглашения - это стояние на месте? На этот вопрос постарался ответить политолог Руслан Бизяев журналистке Любови Завальнюк в студии Руслана Бизяева на проекте «Развилка» на YouTube.

«Путину нужен результат, и он не однократно говорил, что отношения с Украиной для Путина являются ключевыми. Относительно минского процесса и перезагрузки вообще политической конструкции с Украиной, обратите внимание, что Путин последнее время уделяет очень много внимания Украине», - подчеркнул он.

Бизяев рассказал, что Путин давал эксклюзивное двадцатиминутное интервью на хоккейной площадке, в интервью NBC вставала тема Украины. И последующие интервью, и комментарии Путина в той или иной мере касались Украины. Это говорит о том, считает он, что в Москве очевидно понимают, время для перезагрузки отношений подошло.

«Если кто-то найдет выход из минского тупика и лабиринта, я только сниму шляпу. Но пока, на сколько я понимаю, Нуланд звонила министру иностранных дел Кулебе и говорила о том, чтобы они подготовили свои планы, ведь в нашем Офисе Президента идет серьезный мозговой штурм на тему: что делать. Но пока все логичные варианты упираются в заморозку», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Бизяева, «Разуть» Китай захотят очень многие и это касается не только коллективного Запада

Также ранее Бизяев рассказывал, что альтернатива Минску – это перезагрузка украинско-российских отношений



