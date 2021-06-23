С момента взятия Украиною обязательств по реализации НПСВ и до сегодняшнего дня не определены два важных момента

Вопрос финансовый: каким образом отрасль будет зарабатывать деньги для масштабной реконструкции и модернизации (по предварительным расчетам, на это необходимо около 3,5 - 4 млрд евро). И, самое главное, не решена техническая концепция: как это делать.

Об этом заявил председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи (ВЭА), экс-министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков, выступая на международной конференции «Проблемы экологии и эксплуатации объектов энергетики».

По словам эксперта, на сегодня нет осмысления, концепции и видения решения этих вопросов – с точки зрения финансирования и с точки зрения технической реализации этих процессов.

«К большому сожалению, этим никто не занимается. Мы каждый раз обозначаем эти вопросы и перед центральными органами исполнительной власти, и перед правительством, перед депутатским корпусом, но мало того что нет понимания, но даже реакции соответствующей нет. Кроме, естественно, министерства энергетики, которое как бы озабочено этим вопросом, оно единственное сегодня в Украине, которое озабочено, и его, конечно, не слышат», - сообщил он.

Что касается технической стороны проблемы, Плачков сообщил, что до сих пор не понятно, на каких энергоблоках проводить модернизацию: «На угольных блоках будем устанавливать – те, которые проработали по 30-40, некоторые по 50 лет – будем устанавливать новые системы очисток, которые достаточно дороги. И они будут новые, и они будут работать на старом блоке, который мы рано или поздно, лет через 10, минимум через 10-15, выведем из эксплуатации. При этом эти новые установки сохранятся».

При этом Плачков видит два пути решения проблемы: или сосредоточится сейчас и определить финансовую и техническую часть решения вопросов выбросов, или второй путь, когда ничего не делать, но выполнить свои обязательства. При этом останавливать тепловые станции и покупать электроэнергию в Белоруссии и в России, с каждым годом все в больших объемах и ждать, пока сначала начнутся какие-то экономические требования по электроэнергии, в частности, по ценообразованию и повышению цен.

«На первое время они будут даже демпинговать, чтобы зайти в Украину и захватить рынок. А в последующем мы дождемся политических требований, по аналогии с газом. Как это было – Харьковские соглашения, мы помним. И мы просто на пороге того, что мы сегодня слезли с газовой иглы, и нам очень тяжело, и мы видим, что по ценообразованию и так далее. Но мы медленно и уверенно садимся на электрическую иглу зависимости от Белоруссии и России» - предостерег Плачков.

Напомним, недавно в «Донбассэнерго» заявили об угрозе одномоментной потери работы 180 тыс. энергетиков и 150 тыс. шахтеров, в том числе членов их семей. Причиной этого там называют отсутствие финансирования для экологической модернизации ТЭС и нереалистичные сроки реализации НПСВ.

Ранее в министерстве энергетики заявили, что текущая редакция НПСВ не соответствует реальной картине и ситуации в стране, а потому требует актуализации и определения источников финансирования. Также в профильном ведомстве отмечали, что на сегодня Украина не превышает международные обязательства ни по одному из выбросов, но, если ничего не делать, такая угроза существует, начиная с 2025.