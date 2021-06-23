Правительство не только не выполняет свои обязательства перед инвесторами в «зеленую» энергетику, но еще и занялось налоговым терроризмом инвесторов. Об этом заявила народный депутат, член Комитета ВР по вопросам экономического развития Людмила Буймистер



"За последние 2 года мы видим, что вся недополитика нашего государства, к сожалению, не способствовала тому, чтобы выполнить очень амбициозные цели по привлечению инвестиций в наше государство, которые необходимы чтобы не просто зеленый курс какой - то теоретический поддержать, а для того чтобы вписаться органично в европейскую экологическую новую модель, которая как раз сегодня начинает зарождаться на территории Европейского Союза», - сказала Буймистер.



По ее словам, в течение последних двух лет происходит рост долгов перед инвесторами в проекты ВИЭ, несмотря на подписанный между ними и правительством Меморандум, которым государство обязывалось погасить задолженность.



«Долги, которые сформировались, старые так называемые долги не погашаются инвесторам. Новые текущие платежи сегодня где-то достигают не более 75% в среднем. И перспективы или каких-то индикативов от правительства мы пока не услышали", - рассказала Бумистер.



Вместо этого правительство решило еще больше ухудшить ситуацию и намерен ввести акциз на «зеленую» электроэнергию, что предполагается внесенным в парламент законопроєктом об изменениях налогового законодательства (№5600). По мнению Буймистер, такие действия являются ничем иным, как налоговым терроризмом в отношении инвесторов.



«Это фактически, извините за такое сравнение, но налоговый терроризм. Тот законопроект, который сейчас зарегистрирован в Верховной Раде, который направлен исключительно на то, чтобы залатать дыры в бюджете, он в принципе приведет только к одному – к увеличению дефицита бюджета», - отметила Буймистер.



По ее словам, принятие законопроекта лишь приведет к росту теневой экономики, вместо ожидаемого властями увеличения поступлений в бюджет.



«Как только у нас увеличиваются тарифы, растут долги, например, того же населения за жилищно-коммунальные услуги. Увеличиваются налоги – значит, меньше будет у нас легального бизнеса, значит, меньше у нас будет бизнеса в принципе», - пояснила депутат.



Ранее Американская торговая палата (АСС) и Европейская Бизнес Ассоциация призвали отклонить законопроект о налоговых изменений (№5600), отметив, что его принятие увеличит фискальное давление на бизнес и негативно повлияет на экономику и ухудшит инвестиционный климат страны.



Напомним, Кабинет министров в начале июня зарегистрировал законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на "зеленую" энергию в Украине по ставке 3,2%.



Во время обсуждения проекта закона профильные ВИЭ ассоциации заявляли, что введение акцизного налога на "зеленую" электроэнергию де-факто ухудшает условия экономической деятельности ресурса производителей из возобновляемых источников, является грубым нарушением прав инвесторов, повредит инвестклимата и сделает невозможным привлечение средств в новые экологические проекты.

28 апреля стало известно, что компания Modus Energy, которая находится в собственности граждан Литвы, подала иск против Украины из-за того, что государство не выполняет свои обязательства по выплатам за произведенную электроэнергию и вынуждает компанию пойти на изменения правил, которые сокращают ее доходы. В арбитраже она требует от государства вернуть ей 10,5 млн евро. По информации юристов, к аналогичному иску готовится еще 10 компаний.